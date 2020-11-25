特朗普感恩节特赦火鸡 完全不提败选与交接

（早报讯）美国总统特朗普和第一夫人梅拉尼娅星期二（25日）在白宫玫瑰园举行了一年一度的感恩节火鸡赦免仪式，但仍未承认大选输给了当选总统拜登。

中通社报道，白宫玫瑰园年度特赦感恩节火鸡仪式，让特朗普展现了轻松的一面。当全国4500万只火鸡或同类都成了感恩节晚餐，这只被命名为“玉米”（Corn）的火鸡获得了特赦。特朗普对着这只白色羽毛大火鸡说：“多么棒的一只鸡！”他说，感恩节对火鸡是个特别的日子，但对大多数火鸡可不太好。

特赦火鸡是个传承数十年的传统，通常也仅是个特殊的拍照场合。

在特赦活动，媒体记者们全神贯注于特朗普所讲的每个字，想知道他最终是否会承认败选，或是否可能暗示，在卸任之前为正在坐牢或曾经入狱的一些朋友特赦。但特朗普没有认输，也没有暗示。

第一夫人发言人兼办公厅主任格里舍姆表示，“这是人们参观和享受每年白宫圣诞节庆祝活动的欢乐和标志性装饰的悠久传统。”

与此同时，在新冠疫情下，白宫仍计划举办感恩节室内聚会，引发担忧。美国卫生与公共服务部医务总监亚当斯星期一（23日）表示：“我们希望每个人都明白，这些节日聚会可能成为超级传播活动。”

他还敦促人们可在户外举行人数尽可能少的庆祝活动，指出：“这些建议适用于白宫，适用于美国群众，适用于所有人。”