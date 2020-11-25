欧洲国为佳节放宽限制措施 冯德莱恩：不应太快放松限制

（早报讯）随着一些欧洲国家逐步为来临的感恩节和圣诞节放宽遏制冠病扩散的限制措施，欧盟主席冯德莱恩周三警告，欧洲国家不应太快放松冠状病毒的限制，并强调圣诞节后可能发生第三波疫情的风险。

法新社报道，冯德莱恩星期三（25日）告诉欧盟议员，“我们必须从夏季学习， 不要重复同样的错误，放松得太快。”她说，“几周前，我说过这个圣诞节会有所不同。是的，它将变得更安静。”

据报道，法国总统马克龙星期二（24日）表示，鉴于法国第二波新冠疫情高峰已经过去，计划从11月28日起分三个阶段解除封禁措施。马克龙说，封禁措施遏制了病毒传播，第二波疫情高峰已经过去。但冠病病毒仍广泛存在，民众仍需继续为抗击疫情作出努力。

他宣布，自11月28日起，法国将实施第一阶段“解封”。在这一阶段，个人出行仍需携带证明，但日常出行范围扩大至距离住所20公里、时间延长至3个小时；商店在采取防疫措施的前提下可恢复营业；户外的校外活动恢复；宗教场所恢复举行活动，但聚集人数不得超过30人。

在欧洲其他地方，德国16个州已同意了一套圣诞节的防疫准则，该准则的限制措施比12月首几个星期的措施更宽松。各州领导人也同意在12月23日至1月1日的假日期间将聚会人数限制为10人，是12月其余限制的两倍。

欧洲疾病预防和控制中心本周初发布的最新公告显示，包括法国和德国在内的大多数欧盟国家归为“严重关切”地区。