梅根撰文自曝今年七月流产

（早报讯）英国哈利王子与妻子梅根马克尔自曝曾在7月流产，失去了他们尚未出生的第二个孩子。

梅根星期三（11月25日）在《纽约时报》的一篇文章中透露，事件发生在今年7月的某个早晨。她正在照顾儿子阿奇（Archie）时，突然感觉腹部“剧烈抽搐”，尽管疼痛到跌坐在地，仍紧紧抱著孩子，忍痛哼唱著摇篮曲，“我知道，当我紧紧抱著我的第一个孩子时，我将失去第二个孩子”。

梅根描述了数小时后躺在医院病床上时，她和丈夫都流下了眼泪。她写道：“失去一个孩子是一种几乎无法忍受的悲伤，这是很多人都经历的痛苦，但却很少人去谈论它。”

“我们在面对流产的痛苦时发现，在一个有100名妇女的房间中，就有10至20名妇女会遭遇流产。尽管这种痛苦的共同点令人震惊，但这个课题的讨论仍然是禁忌，且充满了（无根据的）的羞耻，形成一个孤独哀悼的循环。”

梅根在文章中分享的亲密细节与英国王室成员的一贯政策大相径庭，王室成员几乎是补透露他们的个人生活。

据报道，哈里与梅根于2018年5月成婚，育有一子阿尔奇。2020年1月，哈里夫妇对外宣布，将从英国王室“隐退”，同时寻求经济独立，并将生活重心移至北美。卸下英国王室高级成员身份后，哈里一家暂居加拿大，二人退出王室后能否实现财务独立一直备受关注。

白金汉宫星期三表示，苏塞克斯公爵夫人梅根在一篇文章中透露自己流产了，这是“一个深切的个人问题，我们不予评论”。一位宫廷消息人士称，皇室成员对梅根流产的消息感到“一定的悲伤”。