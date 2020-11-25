特朗普或赦免涉通俄门的前任国家安全顾问弗林

（早报讯）一名知情消息人士，美国总统特朗普已告知助手，他计划赦免前任国家安全顾问弗林。弗林承认在有关2016年大选“通俄门”的调查中向美国联邦调查局（FBI）撒谎。

中通社报道，这名消息人士星期二（24日）表示，特朗普仍有可能对赦免的打算改变心意，目前他正考虑几项赦免计划。如果特朗普真的同意这项赦免案，弗林将成为他任内最受注目得到赦免的人士。

特朗普星期三（25日）在白宫玫瑰园一年一度的感恩节火鸡赦免仪式上并没有透露赦免任何人的暗示。

据报道，弗林为退役陆军将领，他在2017年认罪，坦承针对自己在特朗普就职前几周与俄罗斯驻美大使的互动对法庭撒谎。弗林之后要求撤回认罪答辩，声称检方危害他的权益，诱骗他进行认罪协商。

在前特别检察官穆勒调查莫斯科干预2016年美国大选以提升特朗普的候选资格一事中，弗林是几名在审判中认罪或被定罪的特朗普前助手之一。

司法部长巴尔委托检察官再度审视弗林的指控，建议撤销指控，但上诉法院支持美国地方法院法官的决定，最终决定不撤销指控，并命令外部法律专家再作评估。如果特朗普敲定特赦弗林，将结束目前的法律困境。

特朗普一直以来宣称“通俄门”调查是政治性的“猎巫”，还说曾任陆军将领与国防情报局的弗林是“好人”。特朗普今年3月表示，他正在认真考虑对弗林进行全面赦免。他说，联邦调查局和司法部“摧毁”了弗林及其家人的生活。