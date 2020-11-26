特朗普赦免涉通俄门的前任国家安全顾问弗林

（早报讯）美国总统特朗普周三（25日）赦免前任国家安全顾问弗林（Michael Flynn）。弗林承认在2016年总统选举“通俄门”的调查中向美国联邦调查局（FBI）撒谎。

路透社报道，特朗普发推文说：“我很荣幸地宣布弗林将军已获得全面赦免。恭喜弗林和他美好的家庭，我知道你现在将有一个真正美好的感恩节！”

退休的陆军将军弗林在2017年承认向联邦调查局撒谎，他在2017年1月特朗普就职前的几周内与俄罗斯驻美国大使进行了互动。此后，他试图撤销认罪协议，称检察官侵犯了他的权利，并欺骗了他达成认罪协议。他的判决被推迟了好几次。

这是特朗普上任以来给予的最引人注目的赦免。其中，共和党籍的特朗普赦免了被指控在阿富汗犯有战争罪的军队人员，以及前亚利桑那州警长和强硬派反对非法移民的阿尔帕约（Joe Arpaio）。

弗林曾担任特朗普的第一位国家安全顾问，但特朗普在2017年初仅在24天后解雇了他。弗林与当时的俄罗斯大使基斯利亚克的接触引发了争议。

在前特别法律顾问穆勒（Robert Mueller）对莫斯科干预2016年美国大选以提高特朗普候选人资格的调查中，弗林是几名认罪或被审判的前特朗普助手之一。俄罗斯否认干预大选。

特朗普在3月份表示，他正在强烈考虑对弗林进行全面赦免。他说，联邦调查局和司法部已经“摧毁”了弗林和他家人的生活，并引用了一份未说明、未经证实的报告，称他们失去了与弗林有关的记录。