全球累计确诊病例破6000万起

（早报讯）据路透社统计数据显示，在全球新感染加速和美国住院人数达新高之际，全球累计冠病确诊病例周三（25日）破6000万起。

作为世界上受疫情影响最严重的国家，美国官员敦促民众留在家里度过即将到来的感恩节假期，其冠病患者的人数飙升对医疗专业人员造成极大压力。

美国在一周内新增100万起确诊病例，使累计病例超过1250万起，累计死例逾26万起。目前全球累计死例超过140万起。

路透社数据分析显示，全球新感染率正在上升，从5000万起病例到6000万起病例只用了17天，而从4000万起病例到5000万起病例只用了21天。在过去一周内，全球每天报告了大约58万起病例，自疫情开始以来，大约一半的病例是在过去70天内报告的。

在欧洲，在短短五天内就报告100万起新病例，累计病例超过1600多万起，其中包括36万5000起死亡病例。欧洲各国政府正在努力于不进一步助长疫情下限制公共生活，同时允许家庭庆祝圣诞节。虽然英格兰的全国封锁将于下周结束，但德国、西班牙和意大利都宣布了假期期间的限制，包括对访客实施限制。

拉丁美洲地区是世界上报告死亡人数最多的地区，约占全球所有病例的21%，并占全球报告死亡人数的逾31%。

虽然印度仍然是世界上受疫情影响第二严重的国家，累计病例近920万起，但印度最近几周报告的新病例有所放缓。印度过去一周平均每天新增约4万4000起病例，远低于9月中旬近9万7900起的高峰期。