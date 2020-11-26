德国将延长和收紧防疫措施到至少12月20日

（早报讯）德国总理默克尔周三（25日）与德国16个联邦州的领导人同意将延长和收紧冠病防疫措施到至少12月20日。默克尔表示，政府可能会将其延长到1月份。

路透社报道，德国死亡病例近期达新高，默克尔说：“现在绝对不是宣布一切安好的时候。”然而，德国将在圣诞假期期间放宽防疫措施，让民众与亲友一同庆祝佳节。

德国从11月2日开始实施长达一个月的“封锁精简版”，以遏制第二波疫情。该国酒吧和餐馆都关闭，但学校和商店仍继续开放。从12月1日起，私人聚会将限制为五人以内，但在圣诞期间将增至10人，不包括儿童在内，但周三的决定包括在家人探访的一周前避免社交接触。

默克尔说：“对于弱势群体的人们来说，这一定不是一个孤独的圣诞节。”

德国周三新增1万8633起病例，累计病例96万1320起，比上周五的单日新高低了5015起。然而，该国周三的死亡病例激增410起，累计死例1万4771起。

默克尔说：“感染人数的指数增长已经停止，陡峭的曲线已经变成了扁平的曲线。”“但我们不能满足于这部分成功。”德国柏林市长说，重症监护病床中，目前有四分之一的人都是冠病患者，其中大多数人都使用呼吸机来帮助他们呼吸。

对于在部分封锁下不得不关闭的企业，政府将延长对其的财务支持至12月。