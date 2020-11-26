印度东南部海岸遭强大气旋风暴袭击 数以万计民众避难

（早报讯）印度东南部海岸周四（26日）遭一场强大的气旋风暴袭击，在狂风暴雨下，树木被连根拔起，并导致数以万计民众在避难所避难。

法新社报道，风暴尼瓦尔（Nivar）中心在凌晨3时05分在本地治里（Pondicherry）附近登陆，风速高达每小时130公里。数以千计的州和国家应急人员被部署在泰米尔纳德邦、安得拉邦和本地治里的南部地区，当局暂停了几个城市的电力供应，以防止对电网的损害。

据当地媒体报道，泰米尔纳德邦的一名妇女在周三晚些时候暴雨导致边界墙倒塌后死亡。

印度气象局（IMD）表示，尼瓦尔最初被归类为“非常严重的气旋风暴”，该风暴在孟加拉湾旋转，登陆后减弱为“严重的气旋风暴”。气象局补充说，尼瓦尔预计在未来几个小时内将向北移动并进一步减弱。气象局在推文说，危险“还没有结束，因为旋风的某些部分仍然在海上，尽管中心在陆地上。”

猛烈的风连根拔起树木和倒塌的电力塔，而倾盆大雨抨击该地区的部分地区，造成山洪暴发。泰米尔纳德邦的库达洛尔（Cuddalore）区自周三上午以来记录了近244毫米的降雨，并警告该州有进一步的雷暴。

泰米尔纳德邦部长乌达库玛周三晚些时候说，当地政府周三和周四宣布公共假日，关闭了除了紧急服务之外的一切，大约有17万5000人被转移到全州的避难所。钦奈机场的航班运营被暂停至周四上午，地铁列车服务暂停。