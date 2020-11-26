【图集】永远的上帝之手：马拉多纳人生的精彩瞬间

当地时间25日上午，一代球王、阿根廷球星马拉多纳在家中突发心脏骤停去世，享年60岁。

联合早报网梳理马拉多纳人生的精彩瞬间，回顾一代球王不平凡的一生。

1973-1982：初露锋芒

迭戈·马拉多纳1960年10月30日出生于阿根廷布宜诺斯艾利斯一个贫苦家庭，在八个兄弟姐妹中排行第五，从小展现出足球天赋。

1973年，13岁的马拉多纳参加阿根廷当地的足球比赛。（互联网）

1976年10月20日，当时还差10天才满16岁的马拉多纳代表阿根廷青年竞技上场，成为阿根廷顶级联赛最年轻的登场球员，正式开启在绿茵场上的传奇一生。在他随后21年的职业生涯中，马拉多纳成为世界足球史上传奇球星之一，但也是最具争议的球员之一。

离16岁还差10天的马拉多纳（左二）登场后数分钟，就给对方球员来了一个穿裆的下马威。（互联网）

1982年，22岁的马拉多纳首次参加世界杯，进两球。

马拉多纳在1982年世界杯对阵巴西的比赛中起脚射门。（互联网）

1986世界杯：绿茵场上的复仇之王

马拉多纳领军的阿根廷在1986年世界杯四分之一决赛上与英格兰对狭路相逢。阿英两国此前刚在1982年爆发马岛战争，阿根廷被英国打败，将马尔维纳斯群岛（福克兰群岛）的控制权拱手相让。因此，1986年的世界杯也成为阿根廷的复仇之战。马拉多纳在第51分钟先以左手打进了日后被称作“上帝之手”的进球。

马拉多纳今年重提“上帝之手”，称自己的生日愿望是假如时光倒流，“我向英格兰人确保，我不会用左手，而是用右手打入进球”。

1986年的上帝之手（互联网）

1986世界杯：永远的上帝之手 。（档案照）

四分钟后，马拉多纳从本方半场开始连续带球过掉英格兰队四名球员五次，随后假动作晃过英格兰队门将彼得·希尔顿，踢进了“世纪最佳进球”。凭借这两个进球，阿根廷二比一淘汰英格兰晋级四强，在绿茵场上一报四年前马岛战争之仇，并最终在对垒西德的决赛中击败对手，成为当届世界杯冠军，马拉多纳也捧得那届世界杯的金球奖。

马拉多纳1986年的“世纪最佳进球”（互联网）

马拉多纳1986年成功带领阿根廷队成功捧起大力神杯。（互联网）

马拉多纳1990年再次带领阿根廷队到意大利参加世界杯。当时已转会意甲球会那不勒斯的马拉多纳可谓在半个主场作战，不过最终在决赛中零比一不敌西德。

马拉多纳带领的阿根廷对在1990年的世界杯决赛中零比一不敌西德。（档案照）

马拉多纳在1994年第四次参加世界杯，不过虽然马拉多纳参加了两场赛事并进了一球，但还是被指服用禁药而被驱逐回国，结果阿根廷最终被在八分之一决赛（16强）被淘汰出局。

马拉多纳（中）1994年被指服用禁药而被驱逐回国。（互联网）

马拉多纳最终在1997年宣布挂靴，结束其璀璨的球员生涯。

马拉多纳1997年在阿根廷的博卡青年队踢完最后一场职业生涯的比赛后，向球迷致意。（互联网）

减重解毒 执掌国家队

挂靴后的马拉多纳体形开始发胖，体重日增，以至于必须在2005年进行胃部切除手术才把体重控制。

马拉多纳退役后体重暴增，与年轻时判若两人。（互联网）

此外，他的退役生活也继续被毒瘾和滥用药物的传闻困扰。2000年1月4日，马拉多纳在乌拉圭东方之角度假时又因吸毒过量诱发心脏病而住院。2004年4月18日，他因吸食过量毒品可卡因而需要入院，当时一度病危，后情况好转，于同月29日出院，并在古巴国务委员会主席卡斯特罗的邀请下前往哈瓦那进行戒毒。

而马拉多纳在个人行为和私生活方面也饱受非议，不断传出有私生子的消息，以至于有舆论认为马拉多纳的私生子女人数可能多达10余人，足够组成一支球队。

在2002世界杯即将到来之前，阿根廷足协曾希望FIFA允许他们退役马拉多纳的国家队10号球衣，改以1至9及11至24号球衣参赛，但最后没有被允许。

2008年，阿根廷足协决定由马拉多纳担任阿根廷国家队主教练。他并以教练的身份，再度带领阿根廷队进军2010年南非世界杯，并欲协助国家队争取世界杯冠军。不过阿根廷队于八强赛事中以零比四败于德国无缘晋级后，阿根廷足协正式确认解除马拉多纳职务。

马拉多纳（右）在2010年南非世界杯上与梅西（左）。（互联网）

球王挽歌：生命的最后一个月

今年10月30日，马拉多纳刚度过自己60岁的生日。两天后，他因健康问题入院，当时检查发现，马拉多纳患有硬膜下血肿，或是因头部受到不明撞击。

11月3日，马拉多纳接受紧急手术。医生当时表示，这次脑部手术很成功，马拉多纳的意识清醒，状况良好。

马拉多纳（右）11月12日出院前与医生合影。（互联网）

出院之后的马拉多纳住在San Andres的僻静别墅区，这个地方只有附近大概120户邻居。马拉多纳平时也有多名医护人员陪伴。

虽然马拉多纳早已戒毒，但是饮酒的问题一直困扰着他，他也为此经常和家人和身边的人们争吵，所以他们也为马拉多纳配备了如此庞大的护理阵容。

据阿根廷 《奥莱报》报道，11月25日上午，马拉多纳早早起床吃了些早饭，稍微散了散步，之后有些疲劳就躺下去休息，这也是他常做的。躺下前，马拉多纳说的最后一句话是“Me siento mal"（我不太舒服）

中午的时候，马拉多纳本来应该起来吃药，但是他却没有起来，他的助理希望叫醒他，但是却发现已经昏迷失去意识，这个时候是阿根廷时间11月25日中午12点50分。

过后一度有九辆救护车赶到马拉多纳住宅，不过依然回天乏术。医生在下午1时02分宣布马拉多纳死亡。

马拉多纳去世的消息传出后，阿根廷政府宣布该国将哀悼马拉多纳三天。

在马拉多纳去世当周的欧冠、欧联杯和意甲的赛事会在比赛前进行一分钟的哀悼仪式。此外那不勒斯俱乐部的全体球员会在一场欧联杯比赛中臂缠黑纱出战。

阿根廷球迷得知马拉多纳去世的消息后痛哭哀悼。（法新社）

纵观马拉多纳一生，他一共获得两次世界杯冠军、在阿根廷、西班牙、意大利都多次获得当地顶级联赛的冠军，仅缺少一座欧冠冠军奖杯。

他在2001年被国际足联评为“20世纪最佳球员”，也是贝利之后的“新球王”，至今无人能比拟。

阿根廷球迷25日在马拉多纳的壁画前自发献花哀悼。（路透社）

阿根廷在球场上的宿敌巴西也在当地体育馆打上象征阿根廷队的蓝白色，纪念马拉多纳。（路透社）