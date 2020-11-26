一马公司仍负债逾134亿新元 马国政府明年需偿还5亿7373万

（早报讯）马来西亚财政部长东姑扎夫鲁周四（26日）指出，截至2020年10月31日，一马公司仍负债达408亿7000万令吉（约134亿3335万新元），而政府在2021年需偿还17亿500万令吉的债务。

据《东方日报》报道，扎夫鲁说，上述债务将通过一马公司资产索回基金以及财政部的拨款来支付。

他说，政府在明年需偿还的17亿500万令吉的债务当中，包括三项债券的利息以及一项伊斯兰债券和子公司的债务。他指出，上述所需偿还数额是以1美元对4令吉20仙的兑换率来计算。

扎夫鲁昨日在国会下议院，以书面回答诚信党波各先那国会议员玛夫兹的提问时如是指出。玛夫兹要求财长说明政府需在2021年支付一马公司和SRC国际公司多少债务，以及还债的资金来源。

此外，扎夫鲁指出，在SRC国际公司的债务方面，公务员退休基金局（KWAP）已同意重组该公司偿还高达40亿令吉的债务，直至2022年3月28日。他指出，在重组后所剩馀的债务，包括本金和利息为36亿7000万令吉。

他说，在2021年政府需偿还15亿6700万令吉的债务给公务员退休基金局。其中15亿令吉为本金，另外6710万令吉为利息。政府将通过财政部的拨款来偿还这笔债务。