为促使通过财案 巫统暗示国盟已寻求反对党议员支持

（早报讯）为了促使马来西亚国会通过2021年财政预算案，巫统暗示国盟已寻求反对党议员的支持；而公正党议员揭露他听闻会有反对党议员届时会转向支持通过财案。

据《东方日报》报道，其中，巫统主席斯里阿末扎希暗示，国盟已寻求反对党议员在国会支持2021年财政预算案。他昨天接受网媒《Malaysian Gazette》的采访时说，国盟目前在总数为220名议员国会下议院中，只有111名议员，这意味人数少于组成政府所需的112人。

“当然，在这种情况下，执政党将用一些方法以获得执政党以外的议员支持。”他说，执政党已计划了数个方案，但并没有具体透露详情。

此外，公正党梳邦国会议员黄基全则揭露，他听闻反对党阵营有些议员或会转向支持通过财案。他说，在盛传部分巫统议员不会投票支持财案之际，他也听说有反对党议员会支持财案以换取资源及拨款。他认为，这次财案表决十分关键，可以真正看到这个“后门政府”在2020年2月末夺权后是否有足够议员支持的“政治烟雾”。

他说，今天的表决将会清楚地显示，何者实际上是支持哪一方。“今天财案的表决，将直接和间接给出一个答案，所以，（财案）投票非常关键。”他认为，部分议员或许在玩“权力游戏”，但表决的结果将对大马人民与民主产生深远的影响。

“这个政府没有过面对不信任投票，是否能继续自认合法？”他说，财案表决也看得出议员们是否要纵容独裁的宪政。

他也认为，自沙巴州选后爆发冠病疫情后，政府显然采取两种标准，一种是制定给政治人物，另一个才是制定给人民的条例，而且有条件行动管制令（CMCO）条例朝令夕改，目前更似乎无视众多外劳感染的事件，说明执政党已不足以取信于民。