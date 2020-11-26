马国华校拨款总额减少 雪隆董联会：未重视教育机构

（早报讯）马来西亚雪隆董联会表示，2021年财政预算案中的华校拨款总额较过去没增加反而减少，显示政府及教育部对其他源流学校的一贯不公平对待的立场，心态狭隘，未展现对教育机构的重视和诚意。

据《东方日报》报道，雪隆董联会主席蔡庆文周四（26日）发表文告说，政府宣布的2021年教育预算案中，除了华校拨款总额较过去没增加反而减少，国民型中学拨款也大幅度削减。至于独中和民办非盈利的高教机构，则完全没有拨款。

“雪隆董联会认为政府学校（全津华小）与政府资助学校（半津贴华小）共享拨款7407万令吉（约2432万新元），较过去减少和不足。虽然总拨款分配方式是以各源流学校的间数为考量，但却未考虑到各校面对的问题，设备及学生人数等因素，有欠全面。”

“对华小而言，这笔款项涵盖了全国华小的行政费用和发展费用，其中的华小扩建与搬迁、华小水电费等拨款也完全被删除。这对华小来说无疑是重大的打击。”

文告说，相较去年希盟的预算案拨款，明年的拨款，删除了华小水电费拨款1200万，华小迁校或新校拨款2000万，独中拨款1500万，三所民办高等院校600万，也减少国民型华中1589万，合计少了5689万。

“这是不合理的删减，教育部应予以说明和纠正。”

文告也说，在泰小方面的拨款也大大减少，从以往的5000万变成2998万。国民型中学是国家教育体制的一环，政府应当负责承担国民型中学的全部行政和发展开销，然而该预算却大大的删减，从2000万变成411万，大幅减少，令人觉得不可思议。

“在国家教育中扮演极大角色的独中以及三所华文民办学府从过去分别获得1500万以及600万的拨款；在2021年的预算案，竟然不获分配拨款，反映了政府及教育部对教育的偏见。”

文告说，整体而言，现今政府的拨款比上一届希盟政府执政提供的拨款相对大幅减少，令人深感遗憾。国盟政府拟定的教育预算案，删减了以上多项的拨款，不但未减轻社会家长的负担，反而在疫情下，带来更大的经济压力。

“过去教育部给予学校的拨款都不足以应付学校的行政、维修以及各项发展需求的开销，必须依靠社会的筹款才能应付。如今全球爆发疫情，我国的确诊人数也一直在攀升，除了国家经济大受打击之外，私人企业、商家等也叫苦连天。”

“过去许多华校靠社会捐款来支付学校开销，如今不但未获得拨款，民间社会在经济的压力下也艰辛支持学校的营运费用，政府不应规避教育的责任，应给予学校该有的资助。”

文告强调，教育决定著国家发展，不同源流学校、不同教育体系都培养出优秀的人才为国家贡献，因此教育拨款不应局限于国家教育体制的学校、全津贴、半津贴、私立或国立等学校。

“反之，教育拨款应一视同仁、公平分配给各源流学校之外，对于其他类型学校、大专学府等也应视其学校的发展、实际需求等情况做出有效的分配。”

文告说，国家教育拨款并非属于政府的施舍，而是善用人民交税金对教育发展进行该有的规划与发展，而华文教育发展更应该受到公平的对待。政府必须重新检讨有关拨款，以免制造拨款假象，混淆大众。