拜登考虑将前美联储副主席任命为白宫高级经济顾问

（早报讯）据知情人士说，美国候任总统拜登正在考虑将前美联储副主席弗格森（Roger Ferguson）任命为他的白宫高级经济顾问。

彭博社报道，如果被选中，现任美国教师保险与年金协会（TIAA）首席执行官的弗格森将成为第一位担任国家经济委员会主任的非裔美国人，这是指导总统决策方向的首要位置。拜登的过渡团队周三晚上拒绝对此发表评论。

白宫的现任国家经济委员会主任为库德洛（Larry Kudlow）。美国政治新闻网站“政治”（Politico）周三报道，拜登也将资产管理公司贝莱德（BlackRock）的执行人迪斯（Brian Deese）纳入考虑中。

1999年至2006年，69岁的弗格森是美联储理事会副主席，也是首位担任该职位的黑人。在2001年9月11日恐怖袭击后，当时的美联储主席格林斯潘（Alan Greenspan）在海外，并委托弗格森执行基本上是中央银行针对市场危机的战争计划。弗格森在TIAA担任首席执行官已有12年，此前在Swiss Re AG保险公司负责金融服务。他带领TIAA度过了2008年金融危机。

弗格森是谷歌母公司Alphabet Inc.和General Mills Inc.的董事会成员。他是哥伦比亚特区人，是一位公立学校教师和一位美国陆军制图师的儿子。

在总统特朗普总统拒绝承认11月3日选举结果之际，拜登正在组建他的内阁。拜登周二宣布了包括国务卿在内的几个国家安全职位的提名人选。拜登下周计划介绍他的经济团队成员，可能包括他选择的前美联储主席耶伦（Janet Yellen）担任财政部长。