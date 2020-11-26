美媒：特朗普离任前将掀起 “赦免浪潮”

（早报讯）继美国总统特朗普宣布赦免前国家安全顾问弗林，美国媒体报道称，特朗普可能会在离任前掀起 “赦免浪潮”。

《纽约时报》报道称，尽管任何一届总统任期的结束都是密集进行赦免相关游说的时期，但由于特朗普对“通俄门”的判决有“挥之不去的怨恨”以及他的政治盟友中有太多人“惹上麻烦”，使他可能会在赦免上添加个人和政治考虑。

报道称，几名律师和其他相关人士预计，特朗普将对他任期的最后几个月中赦免曾“惹上过麻烦”的政治盟友。据悉，他目前已被定罪的政治盟友中包括曾在特朗普竞选阵营中担任竞选经理马纳福特（Paul Manafort ）、马纳福特的商业伙伴里盖茨（Rick Gates)和竞选团队外交政策顾问帕帕佐普洛斯（George Papadopoulos）。

这三人曾在2017年被指控包括洗钱、密谋反美、作伪证等。除此之外，还有被曝索贿的特朗普前律师科恩（Michael Cohen）和因向美国国会作伪证被判刑的政治竞选顾问斯通（Roger Stones）等。

报道称，由于特朗普目前尚未承认总统选举结果，并在多个大选关键州提起法律诉讼，寻求赦免者计划中的游说活动也受到了一定的“阻碍”。“可能寻求赦免”的人及其律师代表在《纽约时报》的采访中表示，他们在等待特朗普“认输”或至少表示他已“准备开始着手应对”即将结束的总统任期，以加大力度上诉。

一名前联邦检察官康明斯表示，有很多人找过他，请求帮忙游说特朗普行使赦免权。此外，报道还称有部分“可能寻求赦免”的人正在讨论通过捐款、聘请律师、建立商业关系等方式争取被特朗普赦免。