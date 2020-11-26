泰国以三恐怖囚犯交换伊朗监狱澳女学者

（早报讯）泰国释放了三名被监与该国的伊朗恐怖分子，以交换在伊朗监狱里被关押800多天的澳洲女学者摩尔-吉尔伯特（Kylie Moore-Gilbert）。

据报道，33岁的摩尔-吉尔伯特因间谍罪被伊朗当局判处10年监禁。她被拘押时是墨尔本大学研究中东问题的讲师。两年多前，她因间谍罪被判刑10年后被送往德黑兰的一座监狱。摩尔-吉尔伯特在监狱里被关押了两年零三个月（804天）。但她坚决否认指控，并一直坚称自己是清白的。

澳洲外交消息人士星期四（26日）证实，用来和摩尔-吉尔伯特作交换的三名男子已经被泰国当局释放。这三名男子曾在2012年谋划在曼谷实施一场爆炸，但阴谋未能得逞。泰国当局说他们的目标是以色列的外交官员。

获释后的摩尔-吉尔伯特发布声明说：“感谢所有支持我并为我的自由而疾呼的所有人，有你们一直支持我度过漫长而痛苦的磨难，这对我来说意味着全世界。”

澳洲外交部长佩恩也发布声明说：“我非常高兴和欣慰地宣布，摩尔-吉尔伯特博士已在伊朗获释，不久将与家人团聚。自从她被拘禁以来，她的释放一直是政府的绝对优先事项。澳洲政府一直拒绝接受伊朗政府逮捕她并将她定罪的理由。”

总理莫里森周四（26日）上午在一个新闻发布会上表示，摩尔-吉尔伯特的释放是一个“奇迹”。莫里森当天上午和她通过话，并说她听起来“精神很好”。

莫里森周三深夜已经得知摩尔-吉尔伯特安全、已和澳洲驻伊朗大使在一起的消息。莫里森形容摩尔-吉尔伯特是“一个聪颖过人、坚强和勇敢的女人”，并表示澳洲政府将继续向她提供协助。