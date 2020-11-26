法国为脱欧后入境边检进行彩排 车龙堵塞八公里

（早报讯）法国为英国脱欧过渡期结束后的入境边检进行“彩排”，边界派对入境的车辆堵塞8公里。

英国在今年1月31日正式“脱欧”，并进入为期11个月的过渡期，至12月31日结束。法国边境警察于本周对英国假设在没达成协议的情况下结束脱欧过渡期后车辆自英国进入法国所需要的程序进行了“彩排”。

《纽约时报》报道，英法两国官员都曾警告称，由于英法两国警察明年1月1日开始分别会在两国边境实施证件检查，横渡英吉利海峡的速度将会放慢。

负责运营英法海底隧道的Getlink公司的一名发言人表示，为了测试在英国“脱欧”之后，该国边境实施检查程序的“抗压能力”，法国警察于当地时间24日实施了长达9小时的证件检查。

报道称，这一“彩排”致使隧道入口至英格兰南部的肯特郡出现了长达八公里的交通堵塞，一直持续到当地时间25日下午。 卡车排队进入英法海底隧道

据此前报道，如果在11个月过渡期内，也就是今年12月31日前，英欧未达成协议，双方关系自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税。

英国首相约翰逊曾称要做好“无协议脱欧”的准备，而欧盟也曾表示不管谈判结果如何，边境的“变化”都不可避免。

报道称，这对希望利用英法海底隧道进入邻国的卡车司机来说影响非常大。他们除了需要获得进入这两个市场的新许可证、过境时提供目的地和停留期限等额外信息之外，可能还必须缴纳英法两国的关税。

这一“彩排”引起了肯特郡当地官员的警觉，他们担心英国“脱欧”后入境手续变慢，造成严重的交通中断、货物积压。他们还警告称，由于有数以万计的卡车通过该隧道进入英国，交通的堵塞可能会使肯特郡成为“英格兰的厕所”。

据悉，英法两国官员曾誓言将及时做好过境点的准备，英国政府承诺加强边境基础设施，已投入逾7亿英镑（约合人民币61亿元）改善边检手续和聘用工作人员。

尽管如此，英国政府官员还是于10月对该国议员表示，数以万计的英国企业尚未对“脱欧”后可能实施的边境管制做好准备，可能会造成混乱。