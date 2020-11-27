全球累计冠病确诊病例破6000万

（早报讯）世界卫生组织的最新数据显示，全球累计冠病确诊病例已超过6000万起。

新华社报道，数据显示，截至欧洲中部时间周四（26日）傍晚6时38分（新加坡时间周一凌晨1时38分），全球确诊病例较前一天增加57万7198起，达到6007万4174起；死亡病例增加1万1263起，达到141万6292起。

美国、印度、巴西的累计确诊病例数位列全球前三。美国累计确诊1244万1925起，累计死亡25万7825起；印度累计确诊926万6705起，累计死亡13万5223起；巴西累计确诊611万8708起，累计死亡17万零115起。

累计确诊病例较多的国家还有俄罗斯、法国、西班牙、英国、意大利、阿根廷、哥伦比亚、墨西哥、德国等。

全球每日新增冠病确诊病例数自10月以来屡创新高。11月9日全球累计确诊病例超过5000万起，从5000万起到6000万起仅用了17天。

世卫组织此前表示，对美洲和欧洲一些国家近期病例激增“非常担心”。世卫组织总干事谭德塞本月16日警告说，任由病毒不受控制传播的国家“无异于在玩火”，这会导致更多不必要的死亡和痛苦。

谭德塞23日表示，近期全球范围内多款冠病候选疫苗临床试验取得新进展，通过结合使用疫苗和其他经过测试证明有效的公共卫生措施来结束这场疫情，“现在有了真正的希望”。

截至11月12日，各国已向世卫组织报告的在研候选冠病疫苗超过200种，其中48种处于临床试验阶段。多款候选疫苗已取得令人鼓舞的初步试验结果。