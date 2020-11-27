印尼冠病疫苗接种后勤安排面临巨大挑战

（早报讯）印度尼西亚希望通过冠病疫苗来遏制冠病大流行，如今，鉴于疫情已扩散至全国广泛地区，如何为分布在1万7000个岛屿的2.7亿人口进行疫苗接种构成了巨大挑战。

佐科政府已同至少四家冠病疫苗供应商签署采购协议，包括中国科兴控股生物技术有限公司和英国制药商阿斯利康，这两家公司的疫苗正在进行后期临床试验。

根据彭博社汇编的数据，印尼在亚洲的冠病疫苗获取排行榜上仅次于中国，与日本和印度并列第二。

令人关注的是，印尼目前每周新增3万起冠病确诊病例，印尼政府在疫苗分配和接种等后勤部署方面面临迫切性的挑战。

冠病疫苗一旦获准广泛使用，印尼当局必须在一个月横跨3000公里范围，确保每人在相隔一个月内分两次接种疫苗。

峇厘岛乌达亚纳大学教授努拉说：“政府努力采购疫苗固然是好事，但是我们面对的最大挑战是如何把超过4亿剂疫苗，在最短时间内送抵各地为人们接种，以达到足够多的人对病毒产生免疫反应。

努拉说，印尼政府有能力把疫苗运到偏远地区，问题在于它从未尝试过如此庞大，而且讲求速度的大规模免疫接种运动。

佐科希望接种计划能在下个月启动，以尽快让国家经济复苏。

食品药品监督管理局主席佩尼表示，佐科的时间表过于激进，她告诉记者，疫苗审批最快得在1月中旬才会获批。