土耳其法院判处未遂政变案337人终身监禁

（早报讯）据法新社消息，该媒体获得的一份法庭文件显示，土耳其一家法院当地时间26日宣布判处前飞行员等337名嫌犯无期徒刑，原因是这些人参与2016年试图推翻总统埃尔多安的未遂政变。

法新社称，司法消息人士在判决被正式公布前提供了这份文件，这些人被判犯有谋杀、违反宪法以及企图暗杀总统等罪行。

2016年7月，土耳其发生未遂军事政变，造成250人丧生。土耳其政府指责“居伦运动”为幕后主谋幷将其列为恐怖组织。据土耳其内政部数据，在政变后开展的整肃行动中，迄今已有超过50万人因涉嫌与未遂军事政变有牵连遭拘捕。

在这次大规模审判中，检察官指责包括一些将军和战斗机飞行员在内的被告指挥政变幷轰炸关键政府建筑物。他们还被指控将当时的军事首长、现任国防部长胡卢西·阿尔卡挟持数小时。当局说，这些被告从首都安卡拉外的阿辛奇基地指挥了这次的政变阴谋。

这些被告还被控在居住于美国的教士居伦的授意下展开活动。居伦被控策划了这次行动，土耳其一直在寻求引渡他。法院裁定，居伦和其他4名被土耳其当局通缉的人应另行接受审判。在这起案件中，70人被宣告无罪，还有一些人被判处6至16年的监禁。

埃尔多安的正义与发展党副主席乌斯塔对国营的安纳多卢通讯社说，该党“很高兴看到这些已经受到公众良心审判的被告受到惩罚。”