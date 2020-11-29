美众院将表决限制中企在美上市提案

美国众议院将对一项限制中国企业在美国交易所上市的跨党派提案进行表决，其中有条款要求中国公司证明其不受政府控制。提案人说，这样做的目的是确保在美国交易的外国公司和美国公司一样符合独立审计要求。

据彭博社报道，《外国公司问责法》将在周三按照限制全院辩论的简化流程审议，允许不做任何修改，但需经出席并投票议员的三分之二同意才能通过。

美国共和党主导的参议院在5月已通过了这项措施。现在众议院安排通常用于无争议事项的快速程序表决，表示该提案得到了有条件的跨党派支持。

要处理的这个问题已困扰美国监管机构10余年：中国拒绝让美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审查包括阿里巴巴和百度在内的于美国市场交易的公司审计底稿。随着两国紧张关系进一步恶化，加之瑞幸咖啡今年爆发了备受关注的会计丑闻，这一问题变得更加紧迫。

提案要求，如果一家公司不能证明其不受外国政府控制，或者PCAOB无法连续三年对其进行审计，则该公司的证券将被禁止在美国交易所交易。

彭博本月报道称，美国证券交易委员会（SEC）打算在今年年底前建议出台一项新规，可能导致不符合美国审计规则的企业被摘牌。

围绕审计底稿检查的斗争可以追溯到2002年的《萨班斯-奥克斯利法案》。在安然和WorldCom Inc.倒闭之后，该法案改革了对上市公司审计的监管。该法案催生了PCAOB诞生，并要求它对审计上市公司账簿的机构进行定期检查。这一要求适用于在美国上市的各国企业，并在50多个境外司法管辖区获得了许可，但中国以严格的保密规则为由拒绝。

美国和中国官员一直未能达成妥协方案。同时，尽管美国法律被忽视，但中国公司仍不断通过美国证券交易所公开上市。美国证券交易委员会的数据显示，截至2019年，中国有超过150家公司在该国各大交易所挂牌，总市值达到了1.2万亿美元（1.61万亿新元）。

中国证监会副主席方星海早些时候对解决这一问题表达了积极的看法。他说，确保中国公司能够进入国际资本市场非常重要。

方星海在彭博创新经济论坛上说，他认为在拜登当政期间，中美应该能够解决这个问题，因为它并不棘手，所需要的只是双方的善意和意愿。