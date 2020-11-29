清迈女子发烧仍上酒吧逛商场 泰恐现新一波疫情

（早报讯）泰国一名确诊感染冠病的女子在出现症状后仍出外接触人群，当地卫生部门担心清迈府可能会发生新一波冠病疫情。

据泰国《世界日报》报道，一名29岁泰籍女子本月24日从缅甸回泰入境后，在出现发烧症状下仍去酒吧与朋友玩，隔天又逛商场看电影吃饭，26日才去医院检查并确诊感染冠病。虽然这名女子已入院治疗，但有多达326名接触者被纳入医学观察病例，其中105人列“高危”。

泰国卫生部冠病疫情管理中心28日通报，27日当天确诊五名病例，其中四人为境外病例，分别来自印度（两例）、菲律宾和瑞典。而当天确诊一起境内病例，虽然也是输入病例，但该名病例入境后成功通过所有的检疫隔离关口，还径直前往酒吧商场玩乐。

当地疫情管理中心官员指出，这名29岁的泰国籍女子本月24日凌晨5时从缅甸搭乘跨境巴士回到清莱府美赛县边境。她23日在缅甸境内时就已经有发烧、头痛和腹泄等症状。入境后竟安然通过所有检疫关口。24日上午11时女子搭乘长途客运巴士回到清迈市区，下午3时回到自己公寓，晚上则带病出游，到当地一个酒吧与两名朋友饮酒，然后到另一朋友的公寓留宿。

这名女子25日中午又叫车前往自己公寓，之后又叫车去一座商场，在商场内看电影、吃饭、购物，其间大多数情况下戴口罩，但一共坐了四趟出租车。直至26日女子觉得病情恶化，才于26日下午3时许叫车前往医院治疗，晚上10时首次化验结果呈阳性，27日复检证实该女子感染冠病。

过后当地卫生部工作人员对这名病例进行了详细询问，锁定326名接触者，列为医学观察病例，其中105人列为高危感染者，包括这名女子的两个朋友和55名酒吧员工与游客。

清迈府府尹乍能立28日带领卫生局工作人员对各相关酒吧、卡拉OK和商场电影院、商店、餐馆等进行全面检查，并督促这些场所进行大扫除消毒清理，要求可能接触这名患者的店员或人员主动居家隔离，如果身体不适应立即去医院就诊，以免引发新一波疫情。