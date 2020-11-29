饰演《星球大战》黑武士演员鲍罗斯去世 享年85岁

（早报讯）曾在《星球大战》正传三部曲中扮演标志性大反派黑武士达斯·维达（Darth Vader）而闻名英国演员大卫·鲍罗斯（David Prowse）因病去世，终年85岁。

法新社报道，鲍罗斯的经纪人鲍灵顿在面簿上写道：“非常遗憾的是，我们不得不宣布我们的客户鲍罗斯昨天早晨去世，享年85岁。”

鲍灵顿也以《星球大战》中标志性的台词表达了对鲍罗斯的哀悼：“愿原力与他同在，永远！尽管他以扮演许多怪物或者反派而闻名——但对我自己，以及所有认识大卫并和他一起工作的人来说，他是我们生活中的英雄。”

他还表示，这突如其来的悲剧“对我们以及全世界数百万星战粉丝来说是一个真正令人痛心的损失。”消息一出，世界各地的“星战迷”也纷纷表示震惊和哀伤。

鲍罗斯1935年7月1日出生于英国布里斯托尔，曾担任过职业举重选手。身型高大的他在试镜《星球大战》时，曾同时被达斯·维达和楚巴卡两个角色选中。最终，他选择了维达，因为“人们总是会记住坏人”。

黑武士维达的扮演者通常包括演员、配音演员和动作演员，鲍罗斯是负责展现角色外形、体态的初代演员。他所饰演的维达由詹姆斯·厄尔·琼斯配音，打斗方面则是由前奥运会击剑手鲍勃·安德森完成。

此外，鲍罗斯还曾出演《007别传之皇家夜总会》《科学怪人的恐怖》《来自地狱的弗兰肯斯坦》等电影。同时，他还是克里斯托弗·里夫出演《超人》时的健身教练。