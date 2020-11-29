美媒：特朗普料将在拜登宣誓就职当天 宣布2024年总统竞选活动

（早报讯）美国媒体报道，美国总统特朗普正考虑在拜登的就职总统典礼期间，为2024年总统大选竞选活动拉开序幕。

美国《国会山报》报道，多名消息人士表示，如果特朗普无法通过法律途径“翻盘”今年大选结果，他将在拜登就职的那个星期，很可能在就职典礼当天，启动2024年的总统竞选活动。近期民调显示，超过6成的共和党选民支持特朗普参加2024年大选。

报道称，据三名知情人士透露，拒绝承认输掉今年大选的特朗普不仅与其亲密顾问讨论了2024年夺回白宫的可能性，还讨论了竞选启动的细节。这些讨论包括特朗普应如何在最佳时机宣布参选，以便让共和党在今后4年继续支持他。

报道称，特朗普曾私下表示，即使拜登最终入主白宫，但自己是媒体收视保证，因此仍属于新闻焦点。另据彭博社报道，特朗普本月初曾与副总统彭斯、国务卿蓬佩奥及国家安全顾问奥布赖恩会面，谈及一旦翻盘失败就计划再次竞逐总统一职，奥布赖恩当面表态：“如果你（特朗普）这样做，我想我代表房内所有人，我们百分百地支持你。”

此外，特朗普在宾夕法尼亚州提起的选票指控遭联邦上诉法院驳回，而威斯康星州两大县的重新计票结果，甚至还显示拜登票数增加，使得特朗普的翻盘机会再度遭受打击。随着特朗普团队在多个州对大选计票上诉的失败，特朗普想要“翻盘”大选结果的机会愈加渺茫。