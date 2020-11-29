韩国政府宣布加强防疫措施 洗浴、体育等设施被禁

（早报讯）为遏制冠病疫情蔓延势头，韩国政府宣布收紧防疫措施，禁一些娱乐场所营业、限制练歌房营业时间，以及禁止百人以上集会和活动等。另外，当局也禁止可能暴发集体病毒传染的洗浴设施、室内体育设施、补习班和培训班等。

韩联社报道，韩国政府星期天（29日）召开中央灾难安全对策本部会议宣布，全国防疫响应级别将从12月1日起上调至1.5级。疫情较为严重的釜山市、江原道岭西、庆尚南道、忠清南道、全罗北道等地区的防疫响应级别上调至2级。已适用2级防控措施的首都圈将继续维持这一等级，但对防疫死角、感染频发设施将采取加强版防疫措施。

韩国政府此次在全国范围加强疫情防控主要是基于以首都圈为中心的“第三波疫情”已经扩散到全国各地的判断。当局将根据各地区的扩散程度，分别将防疫级别上调至1.5级和2级。非首都圈和首都圈的实施时间分别为14天和7天。

此前曾有预测认为，首都圈防疫响应级别恐上调至2.5级。但考虑到将对中小个体工商户等带来的巨大经济损失，政府本次继续维持首都圈2级防疫等级，但针对个别设施采取“针对性防疫”措施。鉴于桑拿浴和健美操课堂等地近期发生大规模群聚性感染，政府决定先对洗浴设施、室内体育设施、补习班和培训班等加强防疫力度。

具体来看，1.5级防疫地区限制公共设施的使用人数，2级防疫地区将进一步扩大人数限制，并禁止五类娱乐场所营业、练歌房晚9时后停业、禁止百人以上集会和活动等，咖啡店全天候只允许外卖，餐厅晚9时后只允许打包和外卖。