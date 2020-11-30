马国新增1212确诊病例 连续4天维持四位数

（早报讯）马来西亚今天（30日）新增1212起冠病确诊病例，这也是马国连续4天维持四位数的确诊病例。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，在新增病例中，1203起是本土感染病例，9起境外输入病例。马国累计病例已达6万9657起。

他指出，今日有2112人康复出院，累计痊癒人数达5万4759人，占确诊病例总数83.4%。

他说，雪兰莪是新增最多病例的州属，共402起，接下来是沙巴（326起）和森美兰（141起）。吉隆坡新增119起、槟城60起、柔佛54起、霹雳43起、吉打31起、纳闽30起、砂拉越和彭亨各2起，以及布城和吉兰丹各1起。

玻璃市、马六甲和登嘉楼今日没有新增病例。

诺希山说，今日新增3个感染群，分别涉及雪隆区和柔佛。

第一个感染群为“8路（Jalan Lapan）感染群”，涉及雪兰莪乌鲁冷岳、吉隆坡蕉赖、甲洞、帝帝皇沙和班底谷，目前共筛检306人，25人确诊。

第二个感染群为“9英里（Batu Sembilan）感染群”，涉及雪兰莪瓜拉冷岳、巴生、八打灵和瓜拉雪兰莪，迄今83人接受检测，19人确诊。

第三个为“尼邦（Nibong）感染群”，涉及柔佛新山，有152人接受检测，10人确诊。