病例上升 怡保2住宅区明起实行EMCO

（早报讯）全球晶片电阻大厂华新科在霹雳州怡保的马来西亚厂周边地区染疫情况上升，马来西亚政府今天（30日）宣布怡保的佳邦再也花园（Taman Klebang）（ZON A）和彬如美华花园（Taman Pinji Mewah）将从12月1日起至12月14日落实加强行动管制令（EMCO）。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里今日通过直播方式进行的新闻发布会汇报马国冠病疫情最新消息说，几天前，马国确诊病例重返4位数，但大部分的确诊病例来自扣留所、工地和工厂，卫生部已经在管控这些地区的疫情。

他表示，台资华新科在霹雳怡保近打自由工业区的子公司Kamaya晶片电阻厂和Salutica工厂出现病例上升的情况。根据所进行的风险评估，卫生部证实这两家工厂员工确诊冠病的情况，已蔓延至他们所居住的地点。因此，怡保的佳邦再也花园A区（ZON A）和彬如美华花园（Tmn Pinji Mewah），将落实加强行管令。

他指出，到目前为止，1402名来自KAMAYA工厂的员工已接受筛检，出现228起确诊病例。“当中的110起确诊病例是涉及来自那些居住在佳邦再也花园A区的员工。”

他说，737名来自Salutica工厂的员工已接受筛检，出现119起确诊病例，618人还在等待筛检结果。“当中的89起确诊病例是涉及那些居住在彬如美华花园的员工。”

他说，当中涉及佳邦再也花园A区的1061户住家的4244名居民，以及彬如美华花园1430户住家、44个商店和办公室单位，涉及5720人。

他表示，这项加强行管令是为了减少当地社区的冠病感染率，以及让卫生部可以对当地的居民进行针对性筛检。

至于目前在雪隆、布城、纳闽、沙巴、霹雳、槟城、吉兰丹、吉打居林、柔佛哥打丁宜及丰盛港落实有条件行管令（CMCO）12月6日到期后是否会延长，他说：“本周五宣布！”