老板为顾客罚单埋单？悦榕庄：误会大了

（早报讯）约35名在吉隆坡五星级酒店天空酒吧消费的贵客，被指没有遵守防疫标准作业程序（SOP）而接领1000令吉（约330新元）罚单，酒店业主被指霸气宣称“我来埋单”？误会大了！

悦榕庄（Banyan Tree）发言人对星洲日报证实，在11月26日晚上，确实有约35名客人，因下雨在等待安排室内桌位时，被上门检查的警察指没有遵守防疫SOP及人身距离而被开出1000令吉罚单。

该间空中酒吧也曾在较早前，因460令吉的生日餐而成为网红餐馆。

酒店发言人说，他们并无意承担这笔罚款，但会向当晚的客人提供一定数额的消费代券（dining credit），希望受影响的客人能再次到天空酒吧消费。

“这里面应该是出现了沟通失误问题，才会让客人以为酒店会代缴罚单，事实是，酒店将会为当晚收到罚单的客人提供一定数额的消费代券。”

悦榕庄发言人澄清，有关社交媒体引述一名吴姓客人在面簿上的贴文，指酒店业者指示员工联络客人，索取罚单以代替他们缴付罚款一事，并不符合事实。

“在26日晚上，确实有约35名客人在59楼等待职员安排到室内用餐区时，被上门临检的警察开出罚单。或许是沟通失误，酒店并无意为他们代缴罚单，不过会为他们提供一定数额的消费代券，希望他们下次能再来消费。”

不过，发言人没有说明代券数额，是否等同1000令吉罚款。