法国总统府致电慰问被殴黑人音乐人 涉事警察面临公诉

（早报讯）巴黎检察院29日对涉嫌殴打黑人音乐制作人米歇尔-泽克勒的警察提起公诉，罪名包括种族主义言论，故意使用暴力，伪造书面材料等。涉事警察已处于审前拘留。

法新社引述消息人士的话称，第四名涉案警察也因主要涉嫌“故意使用暴力”而被提起公诉，此人涉嫌朝黑人音乐制作人泽克勒室内扔催泪瓦斯。

根据Franceinfo的报道，总统府已经给泽克勒打了电话，询问了解他的最新状况，同时向泽克勒重申，对于总统马克龙来说，泽克勒所经历的这一切“令人羞愧”。

法新社也引述泽克勒一名律师的话称，的确接到了总统府的电话。律师称 “对检方的行动感到满意”。

检察官在报告中指出，三名涉事警察最后 “承认殴打是没有必要的，这么做的原因，主要是当时非常恐惧”。另一方面，他们却否认“发表了种族主义言论”，也拒绝承认在讯问笔录中造假。这些警察称，他们当时检查泽克勒是否“未戴口罩”，幷且由于他散发出“强烈的大麻气味”而对他进行控制，后在泽克勒身上发现了0.5克大麻。

据此前报道，11月21日，法国黑人男子、音乐制作人米歇尔·泽克勒在巴黎街头未戴口罩被警察发现。在泽克勒试图返回其工作室的过程中，三名警察进入其工作室幷与其发生冲突。网上流传的监控视频显示，三名警察殴打了泽克勒，而泽克勒幷未出现暴力抗法的举动。

冲突过程中，泽克勒大声呼救，终于在其同事的帮助下将三名警察推出屋子。谁知警察之后打碎了一扇窗户，还向屋内投掷了一枚催泪弹。该事件在法国引起广泛关注。