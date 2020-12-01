联合国预计2021年2.3亿人口需人道援助

（早报讯）联合国12月1日发布报告指出，由于冠病疫情侵蚀了全球多年来的发展成果，2021年，各国预计共将有2.35亿人需要人道援助，人数同比骤增40%。

在疫情如何令贫困人口激增的问题上，联合国的这份报告称，疫情已经致使全球2020年的极端贫困率，自1998年以来首次出现上升。今年，将有8800万至1.15亿人的生活水平因疫情暴发而跌落至极端贫困线（日收入为1.9美元）以下。2021年，预计还将有2300万至3500万人陷入极端贫困。

在饥荒加剧的问题上，报告预计，至2020年年底，全球面临严重粮食短缺的人口将达到2.7亿人。

为了满足巨大的人道救援缺口，联合国的多个救济项目需要351亿美元的庞大资金支持，但截至2020年11月，从各个捐赠方筹集到的资金总额仅为170亿美元。

联合国主管人道事务的副秘书长兼紧急救济协调员洛科克形容，如果所有在明年需要人道救援的人都住在同一个国家的话，那这个国家会是全球第五大国。

对比2021年和2020年的预计待援人数，2021年全球每33人中就会有一人需要人道援助，而2020年的这一比例为45:1。

去年该报告就预计，依照当时的气候变化状况、全球各地冲突地区局势的发展趋势，直到2022年，全球需要人道救援的人口总数可能会超过2亿人。但冠病疫情令全球发展成果严重流失，待援的总人数也从2020年的1.68亿人迅速扩大至2021年的2.35亿人。