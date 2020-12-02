指控中国违反对朝制裁 美重金悬赏相关信息

（早报讯）美国国务院指责中国“公然违反”对朝鲜实施国际制裁的义务，并悬赏高达500万美元（约668万新元），征求有关其逃避制裁的相关信息。

美国之音报道，美国国务院推出了一个名为DPRKrewards.com的新网站，国务院东亚和太平洋事务局副助理国务卿黄之瀚（Alex Wong）周二（1日）表示，世界各地的人都可以通过这个网站提供相关线索，并获得最高500万美元的回报。

黄之瀚在华盛顿战略与国际研究中心（CSIS）发表讲话时，指责中国帮助朝鲜获得资金以继续其军事建设，他提到，美国在过去一年中观察到555起船只从朝鲜向中国运送煤炭和其他违禁物品的事件。

黄之瀚说：“中国当局没有采取行动阻止这些非法进口，一次也没有。”

他说，中国政府一次又一次地允许中国公司在一系列禁运商品上与朝鲜进行贸易，其中包括海产品、纺织品、钢铁、工业机械、车辆、沙子和碎石。

他也指责中国违反联合国禁令，收容了至少2万名朝鲜劳工,这些劳工的收入被直接用于朝鲜的武器研发工作。

黄之瀚说：“朝鲜仍然保留着为其武器项目采购原料的秘密渠道。没有中间人，朝鲜无法做到这点。如果没有非法银行账户，朝鲜就无法做到这点。如果没有洗钱网络，朝鲜也无法做到这点。而绝大多数中间人、银行账户和洗钱者都在中国境内活动。”

他说：“在其他任何国家，我们都看不到与朝鲜继续进行如此广度和深度的非法商业活动，这显示中国公然违反其义务。”

黄之瀚还指中国正在寻求撤销联合国制裁，“他们正寻求恢复与朝鲜的贸易联系和收入转移，从而确保中国人参与朝鲜经济活动。”

朝鲜因进行核试验，自2006年起被联合国制裁。