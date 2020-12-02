朝鲜启动最高级别防疫响应

（早报讯）朝鲜中央广播电台周三（2日）报道，朝鲜中央紧急防疫部门将冠病防控防疫措施重新上调至最高级别“超特级”。

各地区人员流动被限制，部分商店、餐厅、桑拿房暂停营业，全部单位配备视频会议系统并尽量减少出差旅游，避免不必要的接触和聚会。

韩联社指出，朝鲜制定《紧急防疫法》，按传染病传播速度和危险程度将防疫等级分为一级、特级、超特级。在超特级级别下，陆海空等一切空间封锁，暂停聚会和教学活动或全面封锁境内地区。

这不是朝鲜首次采取超特级防疫措施。今年2月疫情全球急速蔓延，朝鲜领导人金正恩就下达了采取超特级防疫措施的命令。

分析人士认为，朝鲜再次实施超特级防疫措施是因为冬季病毒更易传播，疫情全球大流行的风险加大。

世界卫生组织的报告显示，截至11月25日，朝鲜共1万6914人接受病毒检测，其中约5000人在近一个月里接受检测，累计隔离人员3万2843人。

世卫组织驻平壤代表萨尔瓦多（Edwin Salvador）日前接受美国自由亚洲电台（RFA）访问时表示，近几周朝鲜每周平均进行1600人次病毒检测。10月中旬以来接受检测人员增加是因为进入冬季，出现流感、重症急性呼吸疾病疑似症状人员增加。但是朝鲜报告，截至目前未出现任何冠病确诊病例。