共和党投票经理谴责特朗普煽动暴力

（早报讯）美国佐治亚州一名共和党籍的投票系统经理谴责总统特朗普及佐州两名共和党参议员，对选举工作人员和佐州首席选举官遭受的暴力威胁无动于衷，甚至默许这些暴行。

彭博社报道，佐州投票系统经理斯特林（Gabriel Sterling）周二（1日）出席在亚特兰大举行的一个记者会，以愤怒和颤抖的声音说，他的上司——佐州州务卿拉芬斯珀格接到许多死亡威胁，特朗普的支持者开车到他的住家骚扰，闯入他的产业范围，他的妻子也接到电话恐吓，“这一切必须停止。”

拉芬斯珀格已认证佐州的选举结果，并宣布拜登获胜。特朗普把拉芬斯珀格称为“人民公敌”。

斯特林说，当他知道一名年仅20岁的承包商也接到恐吓、收到许多在他的名字上面加上套索的照片后，他就决定站出来。

这名年轻人制作选举用品的一个视频本周在网上广泛流传，许多挺特朗普的人指这个视频是选举欺诈的证据。斯特林驳斥有关指控。

斯特林说：“这个孩子只是接到了一份工作。我无法告诉你们我内心有多么愤怒。每个美国人、每个佐治亚人、共和党人和民主党人都应该同样感到愤怒。”

斯特林说，虽然特朗普有权为每一张合法选票争取到底，但他也应该知道底线在哪里。

斯特林甚至直接向特朗普喊话说：“总统，您在佐治亚看来是输了。请不要再鼓动人们去做一些潜在的暴力行为。有人会因此受伤、有人会因此被枪击、有人会因此被杀。这是不对的事。”

斯特林也痛批共和党参议员洛夫勒和珀杜没有谴责特朗普支持者的行为。

由于佐州两个参议院议席在11月3日选举日的票数过于接近，洛夫勒和珀杜将在1月5日与民主党对手参加佐州决选。

亚特兰大周二的记者会是应特朗普的要求召开，目的为提供当地重新计票的进度。