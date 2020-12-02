古特雷斯敦促巴以领导人重启谈判

（早报讯）联合国12月1日（周二）举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会。联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞，敦促以色列和巴勒斯坦领导人重启有意义的谈判，并寻求通过“两国方案”解决巴以问题。

古特雷斯说：“我对巴勒斯坦领土被占的严峻现实以及解决冲突的前景日渐渺茫深感忧虑。与此同时，冠病疫情使本已严峻的人道主义和社会经济形势进一步恶化。”

虽然以色列暂停了吞并约旦河西岸部分地区的计划，但非法定居点的规划和建设仍然存在并持续扩大。在包括东耶路撒冷在内的被占西岸地区，巴勒斯坦人被拆除的房屋和建筑物的数量创4年来的最高纪录。这些行径违反了国际法，破坏了实现巴勒斯坦与以色列比邻而居的前景。

他指出，加沙的暴力和冲突不断升级，对人员行动和准入的限制以及其他侵犯人权的行为持续存在，局势高度动荡。

古特雷斯说，希望巴勒斯坦和以色列领导人能够在国际社会的支持下“重新参与有意义的谈判”，以寻求通过“两国方案”解决冲突，为区域合作创造机会。他强调，只有通过“两国方案”，才可能给该地区带来可持续的和平。联合国随时准备为和平解决这一长期冲突的努力提供支持。

新华社报道，联合国一向不承认以色列在被占领土西岸修建的定居点。但目前东耶路撒冷和约旦河西岸的被占领土上共有约240个以色列定居点和近65万定居者，而且以色列还在不断扩建定居点。

1977年，联合国大会呼吁把每年的11月29日作为“声援巴勒斯坦人民国际日”。1947年的这一天，联大通过了有关巴勒斯坦分治的决议。