SRC案 纳吉呈307上诉理由寻求脱罪

（早报讯）马来西亚前首相纳吉在上诉申请书中提出307项理由，说明有关他为何应该在一个马来西亚发展有限公司前子公司（一马公司）SRC国际有限公司4200万令吉（约1380万新元）洗钱案中脱罪的理由。

据马新社报道，纳吉在上诉申请书提出的其中一项理由是，他并没有在案件得到公平的判决。他说，承审的高庭法官莫哈末纳兹兰的失误，以及控方否决他在联邦宪法下享有的权利，对他严重不公，使他未能在审讯中获得公平的判决。

纳吉的代表律师哈威德吉星证实，纳吉的上诉申请书于10月19日入禀法庭。

纳吉在上诉申请书提及，法官纳兹兰裁决失误，传召他就滥权、失信及洗钱的控状出庭自辩，最后将他定罪。

纳吉说，法官在案情事实及法律上犯下错误，指SRC公司前首席执行员聂法依沙和刘特佐，是根据他的指示从SRC公司转入4200万令吉到他的账户。

纳吉也说，法官拒绝他提出的论点是错误的，即指刘特佐欺骗他，以及刘特佐有动机，确保他的账户有足够资金。“高庭法官的裁决在案情事实与法律上犯了错误，不接受辩方提出献金来自阿拉伯的论点。”

今年7月28日，纳兹兰宣判纳吉滥权、失信和洗钱罪名成立；纳吉在滥权罪名中，被判入狱12年和罚款2亿1000万令吉，3项失信和洗钱罪名则各入狱10年。

由于纳兹兰谕令刑期同时执行，因此纳吉面对12年的监禁。