美疾病控制中心：冠状病毒去年12月中就在美国出现

（早报讯）美国疾病控制和预防中心研究人员新近发现，去年12月一些美国人献血样本中已有冠病病毒抗体存在，这意味着那时候冠状病毒或已在美国出现，比公共卫生部门发现美国首例病例早了大约一个月。

据报道，11月30日发表在美国《临床传染病》（Clinical Infectious Diseases）半月刊上的一项研究称，为了确定在美国首起冠病确诊病例之前是否有人体内存在病毒抗体，美疾控中心研究人员检测了美国红十字会于去年12月13日至今年1月17日期间采集的7389份血液样本。这些样本来自全美九个州的献血者。

检测结果发现，其中106份血液样本中含有冠状病毒抗体，其中39份样本来自加利福尼亚州、俄勒冈州和华盛顿州，采集时间为去年12月13日至12月16日；67份样本来自马萨诸塞州、密歇根州等地，采集时间为去年12月30日至今年1月17日。

美疾控中心于今年1月21日报告该国首起冠病确诊病例。这项研究称，检测结果显示，可能去年12月美国一些地方就已经出现个别感染冠病病例，还有一种可能是有一小部分人群此前体内就已存在能与新冠病毒结合的抗体。

此前也有美国研究称，冠状病毒可能在美国官方报告首起冠病确诊病例前已在洛杉矶传播。意大利锡耶纳大学的研究显示，去年10月第一周就出现了四人带有冠状病毒抗体的情况，这意味着相关人士已在去年9月感染了冠状病毒。