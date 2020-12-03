白宫发言人：疫苗快速发展是白宫的功劳 称疫苗为“特朗普疫苗”

（早报讯）美国白宫再次称冠病疫苗的快速发展归功于白宫本身，白宫发言人麦肯内尼周三（2日）将即将出炉的疫苗称为“特朗普疫苗”。

彭博社报道，麦肯内尼在白宫告诉媒体，美国在今年结束之前准备了多达4000万剂疫苗，称这是一个“巨大的成就”，并将此归功于总统特朗普在商业世界的背景。

她说：“这是有着当商人的总统。这是特朗普疫苗。”

据报道，这些言论反映了白宫渴望监管机构批准一款最终将遏制美国冠病爆发的疫苗。冠病已经造成超过27万1000美国人死亡。特朗普在处理冠病大流行病方面遭受了持续的批评，并失去了连任，部分原因是大多数美国人在这个问题上给了他不好的分数。

特朗普政府的“极速行动”（Operation Warp Speed）冠病疫苗开发计划有助于加速几家制药公司的疫苗开发。然而，如果试图为即将卸任的总统留下遗产，白宫可能会进一步将疫苗政治化，而公共卫生官员试图避免这种情况，以最大限度地增加愿意接受疫苗的人数。

据三位知情人士透露，白宫幕僚长梅多斯预计将于周三与食品与药物管理局局长哈恩会面，这是两天内的第二次会面。特朗普曾公开抱怨他认为该机构拖拖拉拉。

麦肯内尼说：“我们想要确保疫苗在数据容许下，尽快推出。”

据其中一名知情者说，特朗普和其他白宫官员对哈恩以及他们认为美国批准疫苗的改变标准感到不满。特朗普此前似乎指望一款疫苗公告能使他在民调中获得更多支持，但他在候任总动拜登指责他没有认真看待疫情后，输给了拜登。

辉瑞和BioNTech在11月3日一周后宣布，早期的数据显示其疫苗对病毒有90%以上的有效性。特朗普错误地指责公司缺乏在选举日前宣布结果的“勇气”。他还抨击食品与药物管理局扣留批准，“不是为了政治目的，而是为了拯救生命！”