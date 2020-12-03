奥地利宣布将“谨慎”放松防疫“封锁”

（早报讯）奥地利政府周三（2日）宣布，因冠病防疫升级措施取得明显效果，该国将从7日起“谨慎”放松“封锁”措施。

据新华社报道，奥地利总理库尔茨当天在新闻发布会上说，该国自11月17日起升级全国“封锁”措施后防疫效果明显。预计到本周末，七天内每10万人新增确诊病例将从峰值的600起降至250起左右，医疗系统特别是重症监护病房未出现超负荷情况。因此，政府将按原计划从12月7日起“谨慎”放松防疫“封锁”措施。

奥地利政府当天公布的“解封”措施主要包括：缩短民众“禁足”时间，民众非必要不得外出时间由全天缩减至主要是夜间（每日晚上8时时至次日早上6时）；幼儿园、小学、初中，以及高中毕业班恢复正常上课；商店及服务业重新开放，人员在室内均须戴口罩，并严格执行人均10平方米的社交安全规定；餐厅、旅馆继续关闭至2021年1月7日，但可提供外卖服务；博物馆、图书馆恢复开放；电影院、剧院等文化设施继续关闭至2021年1月7日；12月24日起开放室外滑雪场，但滑雪游客不得在当地住宿等。

库尔茨还表示，为避免夏季由于自由出入境导致输入病例激增的情况再次发生，政府计划严格入境隔离规定，具体措施正在制订中。

为防控疫情，奥地利于3月16日首次实施全国“封锁”措施，自4月14日起分阶段逐步“解封”。因第二波疫情暴发，奥地利自11月3日起实施第二次“封锁”，但商业活动和学校并未关停，力度比春季有所降低。自11月17日起，奥地利再度实施与春季相同的全面“封锁”措施。

据奥地利卫生部网站2日公布的数据，该国过去24小时新增确诊病例3972起，累计确诊28万9461起；新增死亡病例121起，累计死例3446起。