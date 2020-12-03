韩2021学年高考开考 应考人数创新低

（早报讯）在韩国冠病疫情出现第三波大流行的情况下，2021学年大学修学能力考试（高考）于周四（3日）早上8时40分在全国统一开考。

据韩联社报道，今年高考生为49万3433人，较去年减少10.1%，创1994年确立现行高考制度以来的最低纪录，也是史上首次低于50万人。今年考点1383处，较去年增加198处，考场3万1291个，较去年增加一半，这是因为疫情下每个考场的考生人数上限从28人减至24人，确诊感染、居家隔离、出现疑似症状的考生在另行安排的考场应考。

当天，佩戴口罩的考生们在进入考场前接受测温。若体温超过37.5摄氏度或出现咳嗽等冠病疑似症状，将在另外布置的发热考场应考。居家隔离考生和确诊考生分别在另行安排的考场、医院、生活治疗设施应考。截至本月1日，全国共有37名考生确诊感染，430人接受居家隔离，其中应考人员分别为35人和404人。

本届高考原定于11月19日举行，但因今年第一学期开学日期受疫情影响被推迟，高考日期也推迟两周。全国疫情出现第三波大流行后，有意见称高考需再延期，但教育部坚持了如期开考的立场。

然而，直到高考前夕，现场出现不少忧虑和混乱。截至前一日，大田市一名主考人员确诊感染，导致19名主考人员被紧急替换。此外，教育部为防止考场内发生群聚性感染在考桌上设置隔板也引发争议。部分考生担心隔板影响考试发挥而表示不满，还有人批评隔板难以回收利用，会造成环境污染。