（早报讯）美国一名高级官员周三（2日）表示，美国希望在明年2月底之前为一亿人接种冠病疫苗，即占该国成年人口的40％。

据法新社报道，这项工作应该会在几周内开始，届时由辉瑞生物科技公司和莫德纳（Moderna）开发的疫苗有望获得批准。各别疫苗需要两个剂量，第二剂分别在三周和四周之后接种。

特朗普政府的“极速行动”（Operation Warp Speed）冠病疫苗开发计划的科学顾问斯劳伊（Moncef Slauoi）说：“从12月中旬到明年2月底，我们将有可能为1亿人接种疫苗。”

他说，这将涵盖包括老年人、医疗工作者和第一反应者在内的“在风险中”的人口。这位前制药业高管表示，将有“少量”的疫苗来为300万长期护理机构的居民进行免疫。如果各州和其他地区同意联邦建议优先考虑这一人口，其余的将足以复盖大部分医疗工作者。

随着这两款疫苗产量的扩大，12月将达到2000万剂量，1月将达到3000万剂量，2月将达到5000万剂量，共计1亿剂量。然而，这个数字不包括强生公司和阿斯利康与牛津公司的其他疫苗，这些疫苗处于发展的后期阶段。

斯劳伊表示，这两款疫苗可在12月下旬至明年1月中旬之间提交结果，为在2月份获得美国食品与药物管理局（FDA）紧急批准铺路。他补充说，英国药厂阿斯利康（AstraZeneca）与牛津大学的疫苗可能仅根据涉及1万5000人的大型美国临床试验进行评估，而不是根据英国和巴西的数据进行评估，这些数据已经受到剂量问题的影响。

虽然英国周三批准了辉瑞与BioNTech的疫苗，但这个过程在美国更慢、更公开。在12月10日召开咨询委员会公开会议之前，FDA不会授予紧急使用授权（EUA）。对于莫德纳疫苗，类似的会议将于12月17日举行。官员们说，物流已经到位，如果获得批准，几乎可以立即开始分发疫苗。