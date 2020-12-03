匈牙利官员在一场25名裸男派对被抓包 因违反防疫居家令辞职

（早报讯）匈牙利一名反同性恋的右翼政府官员在比利时一场有25名裸男的同性恋派对上被抓包，从窗户爬出沿着排水沟逃跑。他因违反疫情期间居家禁令后引咎辞职。

路透社报道，这名违反防疫措施而自行辞职的匈牙利政府官员是欧洲议会（EP）直接代表匈牙利总理维克托（Orbán Viktor）的欧洲议会议员（MEP）约瑟夫·萨耶尔（Jozsef Szajer）。

据报道，萨耶尔被抓到违反比利时的防疫条例与宵禁，参加布鲁塞尔的一个25名男性的同性派对。比利时媒体报道，警方发现，现场25名男性均赤身裸体，除了萨耶尔，还有几名外交官。

聚会当晚，警方收到邻居“深夜扰民”的投诉后前去调查。检察官表示，萨耶尔被目击“从一楼窗户爬出”，然后“沿着排水沟逃跑”。目击者称，“那个男人手上全是血”，有可能在逃跑中受伤。

萨耶尔被截住后，无法提供任何身份证件，因此被护送至住处，然后通过外交官护照证实了自己的身份。萨耶尔的包中还被搜出毒品，但他坚称自己没有吸食。

萨耶尔在星期二（1日）公开表示，“我为违反冠病禁令感到深深后悔，我没有责任感。我将接受罚金。”他宣布，自此辞去欧洲议会议员（MEP）职务，并呼吁民众将这件事视为他的“个人问题”。萨耶尔说，“我请求所有人不要把这件事扩大到我的家乡或我的政治党派。”

维克托指萨扎尔的举动是“不可辩驳”。他说：“萨扎尔做出了唯一适当的决定，道歉，辞去欧洲议会议员职务，然后离开菲德兹。”

据报道，自匈牙利总理维克托2010年上台之后，一直打压同性恋、变性人等性少数群体（LGBTQ）的权益。右翼政客萨耶尔作为维克托的政治盟友，还参与修改了匈牙利的宪法，以“保护‘男性和女性结合’的婚姻制度”。

由于欧洲疫情反弹，比利时首都布鲁塞尔目前实施晚10时至次日早6时的宵禁，所有酒吧、餐厅直到1月中旬停止营业，在室内和室外的公共场所必须佩戴口罩。