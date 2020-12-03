美国冠病住院人数超过10万人 创疫情暴发以来最高纪录

（早报讯）美国住院患者总数达10万零226人，创疫情暴发以来最高纪录。

新华社报道，美国《大西洋月刊》最新数据显示，截至星期三（2日），全美冠病住院患者总数达10万零226人。数据显示，美国养老院等长期护理机构的老年人群体受疫情影响严重，长期护理机构的确诊病例占全美累计确诊病例数的6%，而死亡病例却高达总数的近40%。

美国疾病控制和预防中心当天公布疫情数据显示，全美1日报告新增冠病确诊病例17万8395起，这是美国连续第24天单日新增确诊病例数超10万起；新增死亡2461起，为6月25日以来的新高。

截至1日，美国七天平均日增确诊病例约16万起，七天平均日增死亡病例约1500起。

美疾控中心网站星期三还更新了对冠病患者密切接触者隔离时间的建议。根据新建议，隔离期可以从此前建议的14天缩短为7至10天，如果隔离者在隔离期间没有出现任何症状，在没经过病毒检测情况下可在第10天结束隔离；如果隔离者在隔离期间没出现任何症状且病毒检测结果为阴性，可在第7天结束隔离。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至美国东部时间星期三晚，美国累计确诊病例超过1391万起，累计死亡病例超过27.3万起。