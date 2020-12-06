特朗普为佐治亚参议院选举助阵 共和党党员担心此举或将弄巧反拙

（早报讯）美国总统特朗普一方面抨击佐治亚州选举腐败，但另一方面敦促支持者投票给两名正面临竞选连任的共和党参议员。共和党领导人担心，特朗普的持续攻击性言语可能会弄巧反拙，使共和党丧失对参议院的控制权。

彭博社报道，美国总统特朗普周六亲自到佐治亚州瓦尔多斯塔的协助两名共和党参议院候选人珀杜（David Perdue）和莱夫勒（Kelly Loeffler）拉票。

特朗普在集会上把矛头对准佐治亚州州长坎普和州务卿拉芬斯珀格，抱怨二人没有采取措施去推翻选举结果，未能扭转美国当选总统拜登在佐治亚州的胜利。

特朗普反复提出毫无根据和稀奇古怪的说法， 声称民主党11月3日大选中在多个州串谋欺骗。特朗普谈到坎普时称，“你们的州长应该为自己感到丢人”。特朗普声称，坎普被“激进左派”吓怕了，拒绝推翻拜登在佐治亚州的胜利。

特朗普还向支持者表示，他们必须要让一直支持选举结果的拉芬斯珀格“知道他在干什么”。

据报道，有共和党人员担心，特朗普不停地抨击选举结果，将弄巧反拙，使选民更倾向于把票投给民主党。他们曾经警告，特朗普的集会可能不会对珀杜和莱夫勒起到帮助作用。

据报道，佐治亚州两个参议院议席无法在11月3日的投票中分出胜负，因此订明年1月5日举行决选。如果民主党拿下这两个参议院议席，民主、共和两党将分别拥有50个参议院议席。

在投票持平时，将兼任参议院议长的候任副总统哈里斯可投下打破僵局的一票，这意味着民主党将对参议院拥有实际控制权。