法国多个城市举行示威 超过95人被捕

（早报讯）法国多个城市举行游行示威活动，警方和示威者在部分游行地点发生冲突，超过95名示威者被逮捕，67名警员受伤。

法新社报道，内政部长达拉曼周日（6日）作出上述表述。法国内政部在推特上说，在暴力活动最严重的巴黎，周六（5日）的示威活动有48名警察受伤。警方表示，一名消防员在被抛物击中后受伤。检察官办公室说，巴黎警方拘留了25人，其中包括两名未成年人。

法国媒体报道，包括巴黎、马赛、里昂、里尔等城市在内的法国多地当天举行了90多场游行示威活动，发对政府近期提出的《整体安全法》法案。示威者要求政府删除《整体安全法》法案第24条款等内容。据法国内政部统计，当天全法超过5万人参加游行示威活动，其中巴黎大约有5000人。

巴黎警察局说，有400至500名打砸抢分子混入游行队伍，砸坏沿街部分商家和银行的玻璃，并烧毁一些车辆。

法国政府不久前提出《整体安全法》法案，并提交议会审议。其中第24条款规定，对恶意传播警察和宪兵形象、泄露其面部特征和身份信息的行为进行处罚。法国近期发生的警察暴力执法事件，加剧了法国社会舆论对《整体安全法》法案相关条款的不满，并引发了11月28日法国多个城市的大规模游行示威。

面对舆论压力，法国总理卡斯泰12月1日表示，政府不会删除第24条款，但会重新修改这一条款，找到一个“平衡的解决方案”。