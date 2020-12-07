（早报讯）意大利周日（6日）发布的官方统计数据显示，意大利冠病死亡病例破6万起。

法新社报道，尽管如此，在一些地区，由于感染率稳定、医院压力得以纾解，当局放宽了遏制冠病的限制措施。

意大利是首个遭疫情袭击的欧洲国家，累计病例172万8878起，累计死例6万零78起。该国周四新增993起死例，是自疫情暴发以来的单日新高。与人口相比，意大利是全球冠病死亡人数最高的国家之一，每10万人中有98人因冠病死亡。其死亡率或死亡与感染的比率为3.47％，只有英国在欧洲的比率更高，为3.55％，西班牙为2.75%，法国则是2.35%。

意大利卫生部长斯佩兰扎警告，“如果我们放松警惕，我们就有可能在1月和2月面临新的（感染）激增。而我们不能允许这种事情发生。”

然而，意大利政府的风险评级颜色编码系统显示，一些地区被认为面临的风险较低，允许居民更自由地走动。在托斯卡纳、坎帕尼亚和奥斯塔山谷，风险从最高级别的红色降至橙色，在其他五个地区，风险从橙色降至黄色。最后一个红色区域阿布鲁佐周一也降至橙色。

意大利总理孔特周四概述了一系列将在圣诞节前后实施的限制性措施，其中包括禁止人们从12月21日至1月6日于地区之间移动，包括想要到第二个家度过时间的意大利人。当局也禁止民众在12月25日、12月26日及1月1日从一个镇移动到另一个镇。

意大利晚上10时至早上5时的宵禁将会持续到元旦的早上7时为止。滑雪场和机械升降机将关闭至1月7日。