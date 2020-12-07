乌拉圭前总统与肺癌搏斗后病逝 享年80岁

（早报讯）曾两次担任乌拉圭总统的瓦奎兹（Tabare Vazquez）在与肺癌搏斗后病逝，享年80岁。

法新社报道，数千人走上乌拉圭首都蒙得维的亚（Montevideo）街头，与该国首位左翼领导人告别。

瓦奎兹的三个儿子在声明中说，在沉痛的心情下宣布其父亲去世。送葬队伍从市中心出发，到达瓦奎兹出生的附近的墓地。他的孩子们抬着挂着国旗的棺材，随后其家人聚集在一起进行宗教致敬。

瓦奎兹是一名接受过培训的癌症医生。

1989年，瓦奎兹成为第一个赢得蒙得维的亚市长职位的左翼广泛阵线（Broad Front）联盟的人，他之前是众所周知的足球俱乐部Progreso主席。2005年，他赢得了总统职位，打破了科罗拉多州和国家政党在这个南美小国的传统霸权。他一直担任总统职务，直到2010年，并于2015年再次担任总统，直到今年3月，当时他将总统职位交给了国民党的拉卡勒·普（Luis Lacalle Pou），后者在选举决胜中击败了广泛阵线候选人马丁内斯（Daniel Martinez）。

乌拉圭在2006年成为拉丁美洲首个禁止在公共场所吸烟的国家，也是全球第五个。瓦奎兹增加了香烟税，病限制其销售，使制造商不能再销售同一品牌的不同种类，并推出了一项开创性的法律，规定图形健康警告复盖香烟包装的80％。

广泛阵线发推文说：“瓦奎兹的政治诚信和坚定不移地致力于我国和人民的榜样将推动我们继续他的遗产。”