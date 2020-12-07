消息：美国就香港镇压准备对中国官员实施新制裁

（早报讯）据路透社引述三位消息人士透露，美国正准备对至少十几名中国官员实施制裁，这些官员被称涉嫌参与北京取消香港民选反对党议员资格，其中一名消息人士为知情的美国官员。

据报道，美国可能最快会在周一（7日）实施制裁，并会针对中国共产党官员。此举为美国总统特朗普在任期的最后几周向北京施加压力。国务院和白宫没有立即回应置评要求。

两位消息人士表示，包括中国全国人民代表大会官员和中共成员在内的多达14人，可能会成为资产冻结和金融制裁等措施的目标。这名匿名的美国官员表示，多名个人将受到制裁。一名知情人士表示，该组织可能包括香港和中国大陆的官员。消息来源没有提供制裁对象的姓名或职位。两名消息人士警告说，公告可能会推迟到本周晚些时候才宣布。

上个月，香港政府在中国全国人民代表大会授予香港当局遏制异见的新权力之后，将四名反对派成员从立法机构开除。此举引发了香港亲民主反对派议员的大规模辞职。

11月，美国国务院和财政部对香港政府和安全机构的另外四名中国官员实施了制裁，禁止他们前往美国，并阻止他们可能拥有的任何与美国有关的资产。

北京此前曾谴责美国对香港的制裁，称其干涉中国内政。香港预计将成为拜登对中国最棘手的挑战之一，华盛顿和北京之间的关系在一系列争端中处于数十年来的最低点，中国将成为他外交政策议程的重中之重。拜登已承诺在中国和其他国家的人权问题上采取比特朗普更强硬的路线，因此他对香港镇压的回应可能是对该决心的早期检验。