菅义伟内阁支持率降至50%

（早报讯）据共同社5、6两日实施的日本全国电话舆论调查结果显示，菅义伟内阁的支持率为50.3%，较上次11月调查时大降12.7个百分点。关于政府的冠病应对措施，“不予好评”的比例为55.5%，询问认为防止感染和经济活动应当优先哪个的提问中，包括“倾向于”在内，认为应当优先“防止感染”的比例总计76.2%。围绕“赏樱会”疑云，60.5%的受访者要求传唤前首相安倍晋三到国会作证，57.4%的人要求政府重新调查。

关于冠病应对，37.1%的人“给予好评”，低于“不予好评”的比例，与上次11月的调查相比出现逆转。据分析，对疫情蔓延的不安以及“赏樱会”疑云导致对政府的不信任造成了影响。

上一次内阁支持率下降超过10个百分点是安倍内阁期间的2017年6月，当时的调查结果为下滑10.5个百分点。此次不支持率为32.8%，上升了13.6个百分点。

围绕政府的旅游支援项目“Go To Travel”，48.1%的受访者认为应当全国统一暂时停止，30.1%认为东京都也应暂时停止。认为政府一系列应对措施妥当的比例仅为11.6%。关于岁末年初回老家或旅游，83.6%的人表示“没有计划”，7.2%的人称“有计划”。

关于“赏樱会”前一天晚餐会参加者的会费问题，对于安倍在国会答辩中否定进行填补的说明，77.4%的受访者表示“无法接受”，14.7%的人表示“可以接受”。

有关因疫情蔓延而延期一年于明夏举办的东京奥运会和残奥会，29.0%的人认为“应中止”举办，包括“应再次延期”的32.2%在内，总计61.2%的人要求修改举办计划。