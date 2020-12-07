美卫生官员敦促美国人保护自己免受冠病侵袭

（早报讯）美国卫生部高级官员周日（6日）对美国人说，尽管第一批疫苗可能在本月晚些时候上市，但他们仍需下定决心保护自己免受冠病侵袭。

据美国之音报道，美国卫生和公共服务部部长阿扎尔在接受“福克斯周日新闻”节目采访时说，“我们需要人们重申他们的承诺。请戴上口罩，”避免在酒吧、餐厅和室内聚集人群。

周日晚些时候，美国总统特朗普宣布他的律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）感染了冠病。

特朗普在推特上写道，“迄今为止纽约市历史上最伟大的市长，他一直在不懈努力揭露在美国历史上最腐败的选举（到目前为止！），中国病毒检测呈阳性。快点好起来，鲁迪，我们会继续努力的！！！”

据多家媒体报道，现年76岁的前纽约市长朱利安尼周日进入华盛顿的乔治敦大学医学中心接受治疗。他与包括特朗普在内的许多与白宫关系密切的人一样，因冠病而患病。据约翰·霍普金斯大学的数据，该病毒已导致超过28.2万美国人死亡。

朱利安尼没有回应记者的置评请求。他转推了特朗普公布的他的诊断结果。他在推特上感谢了一位保守派作家库什（Matt Couch）。库什在推特上表示，他正在为朱利安尼祈祷。

美国卫生监管机构周四将考虑是否批准紧急使用辉瑞生物科技公司（Pfizer BioNTech）制药团队生产的冠病疫苗，以及一周后由美国莫德纳生物技术公司（Moderna）开发的另一种疫苗。

阿扎尔说，如果食品和药物管理局的专家小组批准辉瑞疫苗，“数小时内（卫生工作者）就可以给病人接种疫苗。“

美国当局已经决定，医护人员和急救人员以及老人院的员工和居民感染冠病的风险最高，他们将是第一批接种疫苗的人。阿扎尔说，到今年年底将有3000万到4000万剂疫苗问世，2021年上半年还将生产数百万剂疫苗。

当选总统拜登说，他的过渡团队还没有看到有关疫苗分发的“详细计划”。但阿扎尔说，“恕我直言，那只是胡说八道。“这是由即将离任的特朗普政府“微观管理”。

约翰霍普金斯大学最新数据显示，超过28.2万美国人死于冠病，比任何其他国家都多，1460万人感染了病毒。