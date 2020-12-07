印度指责中国帮助印缅边境地区叛乱组织

（早报讯）印度官员表示，中国正在协助最近几个月在印度-缅甸边境加强攻击的反叛组织；这种说法给已经在喜马拉雅山脉陷入致命对峙的两国之间打开了另一条战线。

据彭博社报道，印度了解情势的官员表示，缅甸境内的武装团体，即包括佤邦联合军（UWSA）和今年被认定为恐怖组织的若开军（AA）充当北京的代理人，向印度东北部邦的叛乱组织供应武器和提供躲藏之地。

官员说，多个安全机构提示印度总理莫迪政府，最近就在10月中旬，至少有四名印度最迫切追剿的的叛乱领导人，就在中国南部城市昆明进行训练和采购武器。他们说，该组织包括三名纳加族叛乱分子，他们争取在横跨印度-缅甸边境地带建立自己的国家，并会见了代理和退休的中国军官，以及其他中间人，他们组成一个非正式的网络。

沿印缅边境活动的增加引起了新德里的担忧；而与中国和巴基斯坦在陆地边界其他地区的紧张局势，已经让印度军队高度紧张。这些官员说，在10月21日一名印度士兵在一次伏击中死亡后，印度将数个各有约1000名士兵的营，调动到了印缅边境地区。

中国外交部否认该国正在支持反对印度武装团体的指责，表示不干涉其他国家的事务。该部在书面答复中表示，中国一直对武器出口持审慎和负责任的态度，中国只与主权国家合作进行军事贸易，不向非国家行为者出售武器。