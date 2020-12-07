日本大阪北海道疫情进入“灾难状态”自卫队将前往支援

（早报讯）日本冠状病毒疫情持续蔓延，大阪府重症患者数居高不下，导致医疗机构护士人手严重不足，北海道旭川市连续发生八起冠病集体感染事件，两地政府均判定疫情已经符合灾难派遣要求，中央政府将出动自卫队前往支援。

日本经济再生担当大臣西村康稔当地时间6日说，由于大阪府知事吉村洋文表示护士不足，所以中央政府接获请求，准备派遣自卫队医护人员前往大阪协助。

大阪府日前公布“医疗紧急事态”后，大阪府内医院收治病床接近全满。大阪府政府与医疗相关人士为此呼吁，为了防止医疗体系崩溃，民众应避免不必要及不紧急的外出。

西村康稔表示，疫情持续对医疗体系带来压迫，有些已面临严峻状况。基于性命优先的原则，“尽全力确保医疗体系运作是最优先事项”。

此外，据日本《朝日新闻》7日报道，发生集体感染的旭川市厚生医院的累计确诊病例已达224起，为日本国内最大规模的医疗机构集体感染事件。市内的另一家医院吉田医院累计确诊184起，且病情危急的高龄患者较多，医护人员和医疗资源出现严重不足。

旭川市已经要求北海道政府派遣24名护士，但北海道其他地区的医疗资源也非常紧张，无法回应旭川市的请求。经过会谈后，北海道和旭川市政府判定当前状况符合自卫队灾难派遣要求，约20人规模的医疗队将被派往吉田医院等机构。

日本自卫队曾于8月接获冲绳县政府请求协助，派遣医护人员前往当地支援。